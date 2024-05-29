«طلب مني قميصي في نهائي الكأس».. شيكابالا: لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي لأنه زملكاوي مجنون

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لا يستطيع كشف كل تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، خلال مباراة نهائي بطولة كأس مصر بين الفريقين في السعودية.

وقال شيكابالا، في تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء،: "لا أستطيع كشف ما دار بيني وبين إمام عاشور لاعب الأهلي في مباراة نهائي بطولة كأس مصر، ولكن كل ما أستطيع قوله إنه طلب القميص الخاص بي عقب المباراة."

وأضاف قائد الزمالك: "لم أكن أتوقع تمامًا انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي لأنه زملكاوي مجنون، وكان على تواصل معي حتى تواجده فى الاحتراف الخارجي، لأنه كان مصابا ويعالج داخل الزمالك."

كما تطرق شيكابالا للحديث عن مستحقات لاعبي الزمالك، حيث قال: "لاعبوا الزمالك لم يحصلون على المستحقات بسبب الأزمات التي يعيشها النادي، وكل ذلك بسبب الديون التي على النادي لمدة تزيد عن 3 أشهر، وتم دفع مبالغ كبيرة بسبب قضايا اللاعبين من قبل الإدارة الحالية."