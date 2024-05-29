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زيدان يقترب من تدريب أحد كبار الأندية الإنجليزية

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ياسر رشاد - القاهرة - يتصدر الفرنسي زين الدين زيدان، أحلام أحد الأندية الإنجليزية العريقة، التي تبحث عن مدير فني جديد استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.


ونقلت شبكة GFFN أن مانشستر يونايتد يحلم بالتعاقد مع زيدان، ليخلف الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني الحالي للفريق.

وأضافت أن إدارة اليونايتد لم تفقد الأمل في التعاقد مع المدرب الفرنسي، رغم ما يتردد بأن زيدان غير متحمس لفكرة العمل في إنجلترا.

ولفتت إلى أن زيدان يبقى متفرغا منذ انتهاء ولايته الثانية مع في صيف 2021، ويحلم بقيادة منتخب فرنسا خلفا للمدرب ديديه ديشامب.


وأشارت GFFN إلى أن مسئولي اليونايتد يتواصلون أيضا مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي أقيل مؤخرا من تدريب .

وذكرت أن بوكيتينو يعد من أبرز المرشحين لخلافة تين هاج، الذي سيحسم قرار الاستغناء عنه خلال أيام قليلة.


وقاد تين هاج، مانشستر يونايتد، للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز 2-1 على السيتي في المباراة النهائية، السبت الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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