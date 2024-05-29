محمد قدوس يشعل صراع بين ريال مدريد وليفربول.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - دخل فريقي ريال مدريد الإسباني ونادي ليفربول الإنجليزي في صراع شرس للتعاقد مع الصفقة المرتقبة خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.



ويضع ريال مدريد و ليفربول نجم الدوري الإنجليزي على رأس أولوياتهم للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم من أجل تعزيز صفوفهم.

كشفت التقارير الصحفية، إن ليفربول ونادي ريال مدريد الإسباني مهتمون بالحصول على خدمات الغاني محمد قدوس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد الإنجليزي خلال الموسم القادم.

ويتألق محمد قدوس مع نادي وست هام ما جعله يدخل دائرة اهتمامات كل من نادي برشلونة الإسباني ونظيره نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.



وشارك الدولي محمد قدوس مع وست هام في 33 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها ثماني أهداف وصنع ستة أهداف أخرى