شيكابالا: مصطفى شوبير كلمني قبل كدا.. والشناوي أفضل حارس في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قال لاعب الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، أن حارس الأهلي مصطفى شوبير تواصل معه من قبل.

وقال شيكابالا فى حوار خاص عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على MBC Masr 2:"مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي الآن كلمني من قبل وقال لي سأقوم بالخروج علي سبيل الإعارة بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي".

وأضاف: "ولكن رفضت ذلك ونصحته بالبقاء في النادي الأهلي حتى يتعلم من محمد الشناوي، لأنه الحارس الأفضل فى مصر".

وأتم لاعب الزمالك:"علاقتي مميزة بمصطفى شوبير وهو حارس مميز ويملك إمكانيات وشخصية كبيرة".

وشارك مصطفى شوبير مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023/24، في 9 لقاءات ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في جميعها.

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