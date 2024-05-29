شيكابالا: أرفض عودة إمام عاشور للزمالك.. وخسارة نهائي القرن أمام الأهلي هي الأصعب في مسيرتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رفض قائد الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، فكرة عودة إمام عاشور للزمالك، وتمنى ضم رمضان صبحي للفارس الأبيض.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر قناة "MBC Masr 2": "أرفض عودة إمام عاشور للزمالك، وخسارة الزمالك نهائي القرن أمام الأهلي هي الأصعب في مسيرتي".

وأضاف: "أتمنى الاعتزال وسط جماهير الزمالك، ونحتاج إلى 8 صفقات في الانتقالات الصيفية المقبلة".

وواصل: "أتمنى عودة جنش للزمالك، وأتواصل مع محمد صلاح وهو الأفضل فى مصر".

وأردف: "أتمنى أن ينضم رمضان صبحي إلى الزمالك، وعبد الله السعيد مدرب كبير فى الملعب وكنت أتمنى انضمامه منذ سنوات".

وأتم نجم الزمالك: "صممت على ضم ناصر ماهر وسعيد بانضمامه لمنتخب مصر، وكنت أشعر أني غريب مع منتخب مصر فى وقت سابق".

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