شيكابالا: أرفض عودة إمام عاشور للزمالك.. وخسارة نهائي القرن أمام الأهلي هي الأصعب في مسيرتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
رفض قائد الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، فكرة عودة إمام عاشور للزمالك، وتمنى ضم رمضان صبحي للفارس الأبيض.
وقال شيكابالا في تصريحات عبر قناة "MBC Masr 2": "أرفض عودة إمام عاشور للزمالك، وخسارة الزمالك نهائي القرن أمام الأهلي هي الأصعب في مسيرتي".
وأضاف: "أتمنى الاعتزال وسط جماهير الزمالك، ونحتاج إلى 8 صفقات في الانتقالات الصيفية المقبلة".
وواصل: "أتمنى عودة جنش للزمالك، وأتواصل مع محمد صلاح وهو الأفضل فى مصر".
وأردف: "أتمنى أن ينضم رمضان صبحي إلى الزمالك، وعبد الله السعيد مدرب كبير فى الملعب وكنت أتمنى انضمامه منذ سنوات".
وأتم نجم الزمالك: "صممت على ضم ناصر ماهر وسعيد بانضمامه لمنتخب مصر، وكنت أشعر أني غريب مع منتخب مصر فى وقت سابق".
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