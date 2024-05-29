موعد اعتزال وإمام عاشور.. أبرز تصريحات شيكابالا مع إبراهيم فايق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حل لاعب نادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، ضيفا على الإعلامي إبراهيم فايق في برنامجه الجديد "الكورة مع فايق" عبر قناة "MBC MASR 2".

وتحدث شيكابالا في عدة موضوعات مهمة، تخص نادي الزمالك وموعد اعتزاله كرة القدم، وانتقال إمام عاشور للأهلي، وسبب فوز الأهلي بالبطولات الأفريقية.

ونعرض لكم أبرز تصريحات لاعب الزمالك التي أدلى بها اليوم الأربعاء:

شيكابالا يكشف سبب حصول نادي الأهلي على البطولات الأفريقية

تمنى محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك، عودة العلاقات مرة أخري بين جماهير القطبين والجميع يجلس فى مدرج واحد خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"رديت بطريقتي".. شيكابالا يعترف بخطئه بشأن جمهور الأهلي

قال محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق نادي الزمالك، أنه أخطأ بالرد على جماهير النادي الأهلي في مباراة كأس مصر الأخيرة التي أقيمت في السعودية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"متربي فى الزمالك".. شيكابالا يكشف حديثه مع زيزو بشأن التجديد للزمالك

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، حديثه مع زيزو بشأن التجديد مع الفارس الأبيض.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"زملكاوي مجنون".. شيكابالا يكشف طلب إمام عاشور في نهائي الكأس

قال محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، أنه لا يستطيع كشف الحديث الذي دار بينه وبين إمام عاشور لاعب الأهلي خلال مباراة نهائي بطولة كأس مصر بين الفريقين فى السعودية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شيكابالا يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

أعلن لاعب نادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، موعد اعتزاله كرة القدم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شيكابالا: أرفض عودة إمام عاشور للزمالك.. وخسارة نهائي القرن أمام الأهلي هي الأصعب في مسيرتي

رفض قائد الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، فكرة عودة إمام عاشور للزمالك، وتمنى ضم رمضان صبحي للفارس الأبيض.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أبويا كان بيكسر التلفزيون".. شيكابالا يكشف ما كان يحلم به ويعلن عن تأسيس أكاديمية

كشف نجم الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، ما كان يحلم به من قبل، وكيف كان يذهب لتمارين الزمالك في سن الـ9.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شيكابالا: اتمنى أن تذهب العوائد المادية لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك لـ "أخواتنا فى غزة"

طالب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، بأن يكون عائد مباراة الأهلي والفارس الأبيض فى لقاء السوبر الأفريقي بين الفريقين، يذهب لأهل غزة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شيكابالا: مصطفى شوبير كلمني قبل كدا.. والشناوي أفضل حارس في مصر

قال لاعب الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، أن حارس الأهلي مصطفى شوبير تواصل معه من قبل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شيكابالا يعرض تدخله لحل أزمة الشيبي.. وحسين الشحات يرد

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك أنه مستعد للتدخل من أجل حل أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا