شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستغل التوقف الدولى لحل أزمة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل مجلس إدارة الزمالك فترة التوقف الدولي في إنهاء كافة الأزمات المالية التي يعانى منها النادي من مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، وجيمى باتشيكو المدير الفني السابق بالإضافة إلى روى أجواش مساعد فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

وتعرض الزمالك لإيقاف القيد 3 فترات بسبب مستحقات خالد بوطيب التى تبلغ 2 مليون و400 الف يورو، بينما تبلغ مستحقات أجواش 26 ألف دولار، ويسعى الزمالك لسداد مستحقات الأخير قبل الأثنين المقبل خاصة وأن موقع الاتحاد الدولى فيفا يقوم بتحديث قائمة الأندية الموقوفة كل أثنين من كل أسبوع.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري حالياً بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.