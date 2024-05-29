الحارس إيدرسون يقترب من الاتحاد السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت لجنة الاستقطابات التابعة لصندوق الاستثمارات السعودي في مفاوضات متقدمة مع الحارس إيدرسون لاعب مانشستر سيتي لجلبه إلى الدوري السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت صحيفة تيلغراف الإنجليزية في تقرير لها اليوم أن لجنة الاستقطابات ترغب في جلب الحارس إيدرسون لصفوف نادي الاتحاد، بعد رحيل الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

ومن المتوقع أن يجد الاتحاد منافسة قوية لحسم الصفقة في ظل اهتمام نادي النصر بخدمات الحارس لدعم الفريق بعد رحيل الحارس الكولومبي أوسبينا.

وأعلن نادي الاتحاد السعودي رحيل الثنائي مارسيلو جروهي و رومارينيو بعد نهاية الموسم، ليبدأ كل منهما البحث عن عروض جديدة لاستكمال مسيرته مع الساحرة المستديرة.

سانتوس ينسحب من مفاوضات الحارس مارسيلو جروهي

قرر نادي سانتوس البرازيلي الانسحاب من مفاوضاته مع الحارس مارسيلو جروهي لاعب الاتحاد السعودي والذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الكروي المنقضي.

وأكدت التقارير الواردة اليوم أن نادي سانتوس قرر الانسحاب من المفاوضات مع الحارس مارسيلو جروهي بسبب طلب اللاعب عقد لمدة سنتين ونصف، وهو ما رفضته إدارة النادي البرازيلي.

وتسعى إدارة نادي سانتوس لعقد العديد من الصفقات خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري وذلك ضمن خطة دعم الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.