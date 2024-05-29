سانتوس ينسحب من المفاوضات مع الحارس مارسيلو جروهي

ياسر رشاد - القاهرة - قرر نادي سانتوس البرازيلي الانسحاب من مفاوضاته مع الحارس مارسيلو جروهي لاعب الاتحاد السعودي والذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الكروي المنقضي.

وأعلن نادي الاتحاد السعودي رحيل الثنائي مارسيلو جروهي و رومارينيو بعد نهاية الموسم، ليبدأ كل منهما البحث عن عروض جديدة لاستكمال مسيرته مع الساحرة المستديرة.

وأكدت التقارير الواردة اليوم أن نادي سانتوس قرر الانسحاب من المفاوضات مع الحارس مارسيلو جروهي بسبب طلب اللاعب عقد لمدة سنتين ونصف، وهو ما رفضته إدارة النادي البرازيلي.

وتسعى إدارة نادي سانتوس لعقد العديد من الصفقات خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري وذلك ضمن خطة دعم الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.