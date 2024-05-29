شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم فى دور الـ 32 بكأس مصر والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُقام اليوم ،الأربعاء، مباراتين في دور الـ32 لبطولة كأس مصر ففي الخامسة مساء يستضيف المقاولون العرب، نظيره الترسانة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وكان المقاولون العرب قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام الداخلية بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي ضمن منافسات الدوري، وتأزم موقف المقاولون العرب في جدول مسابقة الدوري ويحتل المقاولون المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 16 نقطة، بعدما خاض الفريق 23 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 3 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 36.

وفي الوقت الذي يصارع فيه المقاولون للبقاء في دوري الأضواء والشهرة رغم تراجع نتائج الفريق، يحارب نادي الترسانة للهروب من دوري المظاليم وحجز تأشيرة التأهل المتبقية لدوري NILe، وذلك من خلال مشاركة الشواكيش في دورة الترقي الرباعية، والتي تضم فرق، سبورتنج وحرس الحدود ومنتخب السويس برفقة الترسانة.

وكان الترسانة قد خسر في مباراته الأولى بدورة الترقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال مواجهته المثيرة أمام حرس الحدود، إلا أن حظوظ الشواكيش في التأهل لدوري NILe مازالت قائمة.

في مباراة ثانية ، يستضيف طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم الاربعاء نظيره بورفؤاد على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

وعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش على إستكشاف منافسه بورفؤاد بمشاهدة مبارياته الاخيرة ب للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن انتصار جديد للفريق.

وحذر عبد الحميد بسيونى لاعبيه من مفاجأت كأس مصر مشدداً على ضرورة احترام المنافس لضمان التأهل للدور التالى للبطولة التى يتطلع الطلائع للوصول فيها للإدوار النهائية كعادته فى المسابقات المحلية بالمواسم الاخيرة.

وفاز سيراميكا على الإتحاد السكندري، بهدف دون رد في نصف النهائي، أما طلائع الجيش فتمكن من التأهل عقب الفوز على نادي المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 23 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا ويعد الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس مصر والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.

القناة الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.