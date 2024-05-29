شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب لاعبى الأهلى باستغلال فترة الراحة فى الاستشفاء والتخلص من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مارسيل كولر لاعبي الأهلي بعدم خوض أي تدريبات خلال فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة أسبوع عقب لتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، وأن يكتفي اللاعبين بالاستجمام والحصول على راحة سلبية تامة، للحصول على قسط كافي من الراحة قبل استئناف التدريبات الجماعية.

وفضل مارسيل كولر منح لاعبي الأهلي راحة طويلة ليحصلوا على الاستشفاء الكافي بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية وعدم حصول اللاعبين على راحة كافية، في ظل خوض مباريات متتالية والسفر إلى خارج مصر في أكثر من مرة والدخول في معسكرات مغلقة بسبب المباريات.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيات مساء السبت الماضي عل حساب الترجي التونسي بالفوز عليه بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي بات الأهلي يحمل لقبها 12 مرة.