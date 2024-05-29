شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يواصل استعداداته لمواجهة بترول أسيوط في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، تدريباته استعداداً لمواجهة بترول أسيوط، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء السبت المقبل ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل سلبياً مع المصري في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي بالدوري.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.

ويستهدف مودرن فيوتشر الوصول لأبعد نقطة في مسابقة الكأس، خاصة بعدما ودع الفريق كأس الكونفدرالية الأفريقية الأخيرة من ربع النهائي، وتراجع مركزه في جدول مسابقة الدوري.