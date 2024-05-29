موعد مباراة طلائع الجيش و بورفؤاد اليوم في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق بورفؤاد ضيفًا على طلائع الجيش في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويضع فريق طلائع الجيش تحت قيادة المدير الفني عبد الحميد بسيوني عينه على الفوز وبطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

تشكيل طلائع الجيش أمام بورفؤاد :

حارس المرمى: عماد السيد

الدفاع: أحمد متعب – عمرو طارق – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

الوسط: فريد شوقي – علي حمدي – محمد حمدي زكي

الهجوم: أحمد الشيخ – جودوين شيكا – يسري وحيد

موعد مباراة طلائع الجيش وبور فؤاد والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة طلائع الجيش ضد بورفؤاد في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل الكأس.

تأجيل مباراة الأهلي والألومنيوم :

بينما تأجلت مباراة الأهلي والألومنيوم والتي كان من المقرر إقامتها اليوم في الثامنة مساءً على استاد السلام، بسبب خوض الأهلي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي واستعداده لمواجهة فاركو غدًا الجمعة في الدوري.