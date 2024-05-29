مبابي: إذا انتقلت إلى الدوري الإيطالي سيكون لهذا الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي عن النادي الذي من الممكن أن يرتدي قميصه في الدوري الإيطالي حال قرر الانتقال إلى الكاليتشو في المستقبل.

ورد كيليان مبابي على سؤال الصحفي حول اللعب في الدوري الإيطالي يومًا ما قائلًا: " أنت لا تعرف أبدًا ماذا سيحدث في المستقبل، قلتها سابقًا إذا لعبت في إيطاليا سيكون ذلك مع ميلان ".

وأضاف لاعب باريس سان جيرمان السابق: " أنا وعائلتي من مشجعين ميلان، منذ الطفولة وأنا أشجعهم، في الطفولة كنت أشاهد كل مباريات ميلان بالدوري الإيطالي ".

ريال مدريد يستعد لإعلان ضم مبابي

يذكر أن باريس سان جيرمان أعلن قبل أيام رحيل النجم كيليان مبابي، وذلك بعد قرار اللاعب بعدم التجديد لنادي العاصمة الفرنسية، ومن المنتظر أن يعلن ريال مدريد ضم اللاعب خلال الأيام المقبلة.