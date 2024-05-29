شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل تدريباته فى اليوم الثانى للمعسكر استعدادا لبوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة، تدريباته اليوم الأربعاء، في ثانى أيام معسكر الفراعنة، في وجود عدد محدود من اللاعبين داخل المعسكر، انتظارا لاكتمال القوام الكامل للفراعنة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن ينضم لاعبى الأهلي والزمالك والمحترفون تباعا في الايام المقبلة، على أن يكتمل القوام بالكامل يوم 3 يونيو وهو الموعد المحدد رسميا لانطلاق فترة التوقف، ويخوض المنتخب مرانه أيام 3 و4 و5 يونيو المقبل كامل العدد، قبل لقاء بوركينا فاسو يوم 6 يونيو.

وضمت القائمة التي أعلنها حسام حسن لمواجهتي بوركينافاسو وغينيا بيساو، 25 لاعبا هم: "محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد عواد - مهدي سليمان - محمد عبد المنعم- رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد رمضان بيكهام - محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - احمد فتوح - مروان عطية - حمدي فتحي - احمد نبيل كوكا - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - ناصر ماهر - محمد صلاح - مصطفى فتحي - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد الشامي - أحمد أمين أوفا - محمد شريف".

أكد الجهاز الفني لـمنتخب مصر الوطني، أن التقارير الطبية، وراء خروج الرباعي أحمد حجازي ومصطفى شلبي وعمر مرموش وأحمد عبد القادر من قائمة معسكر الفراعنة، فيما كشف سبب استبعاد رمضان صبحي لاعب بيراميدز، وهو صدور قرار بإيقافه مؤقتا من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.