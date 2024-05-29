شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يخشى مفاجآت كأس مصر أمام بورفؤاد الليلة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى فى الثامنة مساء اليوم الاربعاء نظيره بورفؤاد على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

وعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش على استكشاف منافسه بورفؤاد بمشاهدة مبارياته الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن انتصار جديد للفريق.

وحذر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع لاعبيه من مفاجأت كأس مصر مشدداً على ضرورة احترام المنافس لضمان التأهل للدور التالى للبطولة التى يتطلع الطلائع للوصول فيها للإدوار النهائية كعادته فى المسابقات المحلية بالمواسم الاخيرة.

وتوج الطلائع مع عبد الحميد بسيونى بكأس السوبر المصري على حساب الاهلى لأول مرة فى تاريخه كما يستعد الطلائع لخوض نهائي كأس الرابطة المصرية 2024 أمام منافسه سيراميكا فى لقاء لم يتحدد موعده بعد.

نجح سيراميكا في الفوز على نادي الإتحاد السكندري، بهدف دون رد في نصف النهائي، أما طلائع الجيش فتمكن من التأهل عقب الفوز على نادي المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 23 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا.

ويعد الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس مصر والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز ثم فاز على البنك الاهلى بهدف دون رد ثم فاز على انبى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع مودرن فيوتشر ثم خسر من المصري بهدفين دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع الجونة سلبياً وأخيراً فاز على بلدية المحلة بهدف دون رد.