شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يصطدم بالترسانة فى مواجهة قوية بدور الـ 32 لكأس مصر.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، نظيره الترسانة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وكان المقاولون العرب قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام الداخلية بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي ضمن منافسات الدوري، وتأزم موقف المقاولون العرب في جدول مسابقة الدوري ويحتل المقاولون المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 16 نقطة، بعدما خاض الفريق 23 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 3 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 36.

وفي الوقت الذي يصارع فيه المقاولون للبقاء في دوري الأضواء والشهرة رغم تراجع نتائج الفريق، يحارب نادي الترسانة للهروب من دوري المظاليم وحجز تأشيرة التأهل المتبقية لدوري NILe، وذلك من خلال مشاركة الشواكيش في دورة الترقي الرباعية، والتي تضم فرق، سبورتنج وحرس الحدود ومنتخب السويس برفقة الترسانة.

كان الترسانة قد خسر في مباراته الأولى بدورة الترقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال مواجهته المثيرة أمام حرس الحدود، إلا أن حظوظ الشواكيش في التأهل لدوري NILe مازالت قائمة.