موعد مباراة فيورنتينا و أولمبياكوس اليوم في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار محبي كرة القدم الأوروبية إلى ملعب آية صوفيا اليوناني مساء اليوم الأربعاء من أجل متابعة مباراة فيورنتينا الإيطالي و أولمبياكوس اليوناني في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

يدخل فريق فيورنتينا الإيطالي مباراة اليوم منتشيًا بالنتائج القوية التي حققها طوال مشواره بالبطولة، حيث يستهدف الفيولا حسم لقب البطولة مستغلا الحالة المعنوية الجيدة التي يعيشها اللاعبين.

على الجانب الأخر سيخوض فريق أولمبياكوس اليوناني مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز لتحقيق اللقب وتتويج جهود اللاعبين الرائعة طوال مشواره البطولة.

وتأهل فيورنتينا إلى المباراة النهائية على حساب فريق كلوب بروج البلجيكي، بينما تأهل أولمبياكوس على حساب أستون فيلا الإنجليزي.

موعد مباراة فيورنتينا وأولمبياكوس والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فيورنتينا ضد أولمبياكوس في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.