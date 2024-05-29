شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يُخطر الزمالك برغبته فى استمرار سيف الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على استمرار التونسي سيف الجزيري لاعب الفريق، ضمن صفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وتمسك جوميز بالإبقاء على اللاعب مع الزمالك ، وأخطر جوميز مجلس الزمالك برغبته في استمرار اللاعب في ظل المستوى الجيد الذى ظهر عليه في المباريات الأخيرة للفريق ومساهمته في تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية مؤخراً على حساب نادي نهضة بركان المغربي.

رؤية جوميز بالإبقاء على سيف الجزيري انتصرت في النهاية على وجهة نظر سابقة داخل مجلس الزمالك طالبت بتسويق اللاعب الصيف الجاري والاستفادة من بيعه لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد ، حيث طالبت بعض الأصوات في مجلس الزمالك ببيع المهاجم التونسي لتوفير العملة الصعبة التي يتقاضاها اللاعب وضم أجنبي أفضل منه لكن المدرب البرتغالي أصر على بقاء المهاجم مع الفريق في الموسم المقبل.