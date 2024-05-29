شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح ملف تجديد عقد نجومه بعد حصد النجمة الأفريقية الـ12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على فتح ملف تجديد عقد نجوم الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة بعدما قاربت على الانتهاء، حيث ينتهي عقد الثنائي علي معلول وعمرو السولية بنهاية الموسم الحالي، بينما ينتهي عقد كلا من محمد هاني ومحمد عبد المنعم وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر بنهاية الموسم المقبل.

ويرغب الأهلي في تجديد عقد كل اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء في الفترة المقبلة وتحديدا خلال فترة توقف الدوري لظروف الأجندة الدولية وتحضير منتخب مصر لخوض مباراتيه أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو والمؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد الحصول على الضور الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني للريق بتجديد عقود كل اللاعبين، في ظل حاجة الأهلي إلى جهودهم في الفترة القادمة، بعدما تم إرجاء الملف لحين الانتهاء من بطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها الأهلي وحقق النجمة 12 في تاريخه.

وخاض مسئولو النادي الأهلي سلسلة مفاوضات مع عدد من اللاعبين منذ فترة ومنهم من قطع شوطا كبيرا في ملف تجديد عقده مثل محمد هاني وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر، بينما سيتم عقد جلسات جديدة مع بعض اللاعبين مثل علي معلول ومحمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

وتوج النادى الاهلى بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة بتاريخه بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد.