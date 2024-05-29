هل يتم إعارته؟ قرار جديد من الزمالك بشأن التجديد لمحمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد جلسة مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق، خلال الساعات المقبلة، لحسم تجديد عقده.

وينتهي عقد محمد صبحي مع فريق الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الرحيل بنهاية الموسم مجانا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن البرتغالي جوزيه جوميز، أوصى بتجديد عقد الحارس محمد صبحي، في ظل صغر سنه، والإمكانيات المميزة التي يتمتع لها.

وأضاف المصدر: "نادي الزمالك يخشى الدخول في أزمة بنهاية الموسم، في ظل إيقاف القيد، وفي نفس الوقت الحارس الآخر محمد عواد ينتهي عقده أيضا بنهاية الموسم لذلك يسعى لحسم هذا الملف سريعا".

وتابع المصدر: "هناك تفكير بالفعل داخل الجهاز الفني في ضم حارس مرمى جديد، ولكن في نفس الوقت التجديد للحارسين الحاليين، للاستفادة منهم ماديا، وحال ضم حارس جديد، يتم إعارة أحد الحراس الحاليين".

جدير بالذكر، أن المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، منح لاعبي الزمالك، راحة من التدريبات لمدة خمسة أيام، في ظل فترة التوقف الحالية بسبب الأجندة الدولية، ومشاركة منتخب مصر، في تصفيات كأس العالم 2026.