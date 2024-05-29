شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز بكأس مصر منتصف يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على إقامة مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز المؤجلة في بطولة كأس مصر، منتصف يونيو المقبل، وتأجيل مباريات هذه الفرق بالدوري في نفس الموعد، وهو موعد مبدئي، يتوقف على عدة اعتبارات وارتباطات قد تؤدي إلى تغييره في الساعات المقبلة.

وأعلن اتحاد الكرة رسميا تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر جيث كان مقرر لهما يومي 29 و30 مايو الجاري، على أن تقام باقي المباريات في موعدها وجاء قرار اتحاد الكرة بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر أمس الثلاثاء استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم، واستدعاء أكثر من لاعب من القطبين لمعسكر الفراعنة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر فى وقت سابق، بإقامة مواجهة الأهلي والألومنيوم يوم 29 مايو المقبل، بينما يلعب الزمالك مع بروكسي يوم 30، ويلتقي بيراميدز مع النصر مساء يوم 31 من نفس الشهر.

بينما انطلق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، أمس الثلاثاء يوم 28 مايو الجاري، ويواجه المنتخب بوركينا فاسو يوم الخميس 6 يونيو باستاد القاهرة الدولي، ثم يخرج لمواجهة منتخب غينيا بيساوفي العاشر من يونيو.