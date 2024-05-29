شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب من إدارة الاهلى تحديد بديل معلول قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي من إدارة ناديه التعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض غياب التونسي علي معلول الي تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس وأجرى عملية جراحية وسيغيب فترة طويلة عن الملاعب قد تستمر حتى بداية الموسم المقبل، وهو ما يحتم على الإدارة ضم ظهير أيسر جديد.

وحدد كولر مواصفات خاصة لصفقة الظهير الأيسر الجديد أبرزها أن يكون صاحب خبرات ويجيد الأدوار الدفاعية والهجومية بنفس المستوى وكذلك لعب الكرات العرضية، سواء كان لاعبا محليا أو أجنبيا، لتقديم الإضافة اللازمة للفريق الأحمر.

وكان الأهلي على وشك استعادة لاعبه السابق محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا، لولا تعرض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي غيرت خريطة تعاقدات الأهلي بشأن تدعيم الجبهة اليسرى.

بدأ معلول رحلته مع النادي الأهلي في 25 يوليو 2016، قادمًا من صفوف فريق الصفاقسي التونسي، وأصبح واحدًا من أساطير النادي الأهلي وحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة من مشجعي القلعة الحمراء ، وخاض معلول مع النادي الأهلي 287 مباراة في مختلف البطولات منذ التعاقد معه في يوليو 2016.

نجح النجم التونسي في إحراز 51 هدفًا وصناعة 83 آخر، كأعلى معدل للاعب أجنبي ارتدى قميص النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر، كما أصبح علي معلول أكثر لاعب قدّم مساعدات تهديفية في تاريخ القلعة الحمراء ، وحصد معلول مع النادي الأهلي 19 لقبًا محليًا وأفريقيًا مع النادي الأهلي و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيات مساء السبت الماضي عل حساب الترجي التونسي بالفوز عليه بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي بات الأهلي يحمل لقبها 12 مرة.