شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بيومى على رأس قائمة الإسماعيلى أمام القناة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة القناة غدا الخميس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وشهدت قائمة الإسماعيلى عودة محمد بيومى بعد التعافى من الإصابة، بجانب تواجد مجموعة من الصاعدين وجاءت كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد عادل، محمد فوزى، كمال السيد.

الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، حاتم سكر، عصام صبحى، حمدى النقاز، عبد الكريم مصطفى، حماده صلاح.

خط الوسط: محمد بيومى، عماد حمدى، عمر الساعى، محمد مخلوف، بشار أشرف، محمد عبد السميع، مروان حمدى، عبد الرحمن الدح، ايريك تراوري.

الهجوم: حسن صابر، خالد النبريصى، باسم مرسي.

ويعكف إيهاب جلال على مشاهدة هذه المباريات من أجل دراسة كل نقاط القوة والضعف لإحباط مفاجآت القناة فى كأس مصر لكرة القدم.

ويأمل إيهاب جلال تجهيز الفريق بشكل جيد وتصحيح الأخطاء التى ظهرت فى مباراة البنك الأهلى، خاصة أن الفريق استقبل هدفين من أخطاء فى التمركز الدفاعى قبل أن يعود الدراويش ويدرك التعادل عن طريق إيريك تراورى وعمر الساعى.