شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيما نداى أول الراحلين عن الزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو الزمالك ،مصير السنغالي إبراهيما نداى لاعب الفريق وأبلغوه، برحيله عن النادي خلال ميركاتو الصيف في ظل عدم قناعة المدير الفني بقدرات اللاعب.

وترغب إدارة الزمالك توفير قيمة عقد ابراهيما نداى، على أن يتم الاستفادة بالتعاقد مع لاعبين آخرين لا يكلفون خزينة الأبيض مبالغ باهظة.

ويحصل اللاعب علي مبلغ 3 ملايين دولار و184 ألف دولار في الثلاثة مواسم التي وقع عليها مع الزمالك والتي بدأ بموسم 2022/2023 وحتي موسم 2024/2025.

ويرغب الزمالك فى حل أزمة إيقاف القيد التى وصلت الى 3 فترات متتالية، وتسببت فيها مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق والتى وصلت إلى 2 مليون و 400 الف يورو