تصفيات المونديال .. موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو في العاشرة من مساء الخميس 6 يونيو على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وأعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة المنتخب الوطني المصري أمام منتخب بوركينا فاسو، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

المنتخب الوطني يواجه بوركينا فاسو يوم 6 من يونيو المقبل في القاهرة، قبل السفر لمواجهة غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبلة في أمريكا وكندا والمكسيك 2026، برصيد 6 نقاط من مباراتين، يليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط لكل منهما.

وانضم 24 لاعبًا لمعسكر المنتخب اليوم الثلاثاء، على أن ينضم محمد صلاح ومحمد شريف خلال اليومين المقبلين لتكتمل القائمة المكونة من 26 لاعبًا.

وتضم قائمة المنتخب كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد عواد والمهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد مصطفى زيزو، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه.

الهجوم: مصطفي محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا ومحمد شريف.