شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع بغداد بونجاح لتدعيم هجومه في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة تفاوض النادي الأهلي مع الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري، من أجل تدعيم خط هجوم في الموسم المقبل، مع اقتراب رحيل اللاعب عن قطر بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

قال شوبير في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت اف ام: "الأهلي لا يمانع في ضم بغداد بونجاح، ولكن هناك بعض النقاط، هل لا يملك عروض، وهو خرج من قبل وأكد أن لديه عرضين من السعودية يفاضل بينهما".

تابع: "لو وصله عرض جاد من أحد الأندية القطرية سيستمر في قطر، وهو لاعب كبير وأحرز عدد كبير من الأهداف، ومن الوارد أن يستمر في قطر، والمؤكد أن وجهة بونجاح الأولى هي وجهة خليجية".

أردف: "لو لم يتم ذلك قد يفكر اللاعب الجزائري في بدائل أخرى، ونسبة انتقاله إلى الأهلي نسبة لا تزيد عن 5 أو 10% حتى هذه اللحظة".

ونجح فريق الكرة بالنادي الأهلي فى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي ليضع قارة أفريقيا تحت السيطرة الحمراء، بعدما أصبح الأكثر تتويجاً بالبطولة على مدار التاريخ.

1982: فاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، و1-1 في كوماسي.

1987: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- صفر.

2001: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في بريتوريا، وفاز بالقاهرة 3-صفر.

2005: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.

2006: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1-صفر.

2008: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على القطن الكاميروني 2-صفر بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا.

2012: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في رادس 2-1.

2013: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2-صفر.

2019-2020: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بالقاهرة 2-1.

2020-2021: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب أفريقي بالدار البيضاء 3-صفر.

2022-2023: التقى الأهلى مع الوداد المغربى وفاز بالقاهرة 2-1 وتعادل في المغرب 1-1 وتوج باللقب.

2023 -2024 : فاز الاهلى بالبطولة بعد التعادل السلبى مع الترجى في رادس والفوز في القاهرة بهدف دون رد.