شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات ملف تجديد عقد علي معلول فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات ملف تجديد التونسي علي معلول لاعب الأهلي، رغم إصابة اللاعب بقطع في وتر أكيلس وغيابه لفترة طويلة عن الفريق الأحمر.

قال شوبير في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "كولر يعشق علي معلول والظهير الأيسر لديه هو معلول وطالب الإدارة بتجديد عقده وأكد لهم أنه لاعب مهم بالنسبة له وحثهم على الوصول إلى صيغة اتفاق مع معلول من أجل البقاء مع الفريق".

أردف شوبير: "لو غاب علي معلول 5 شهور لن نكون قد دخلنا في الأدوار المهمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها القادمة، وحتى شهر نوفمبر المقبل، سيكون معلول قادرا على العودة وتجربة عمر كمال في الجبهة اليسرى جيدة ولكن الأهلي بحاجة إلى ظهير أيسر أساسي".

شدد: "مازلت مقتنع أن كريم الدبيس لاعب جيد وكريم فؤاد تجربته في نهائي إفريقيا كانت جيدة، وكولر لا يمانع ضم ظهير أيسر جديد، والأهلي سيبدأ إجراءات تجديد عقد علي معلول، وقد كون من ضمن التفكير رفع اسمه في بداية الموسم المقبل وعودته في يناير، وقد يتم تسجيله من بداية الموسم".

واصل: "قصة علي معلول ليست قصة شائكة والأهلي لديه حلول وإذا كانت المشكلة في ضم لاعب آخر فليست بها مشكلة".

ونجح فريق الكرة بالنادي الأهلي فى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي ليضع قارة أفريقيا تحت السيطرة الحمراء، بعدما أصبح الأكثر تتويجاً بالبطولة على مدار التاريخ.

1982: فاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، و1-1 في كوماسي.

1987: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- صفر.

2001: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في بريتوريا، وفاز بالقاهرة 3-صفر.

2005: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.

2006: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1-صفر.

2008: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على القطن الكاميروني 2-صفر بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا.

2012: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في رادس 2-1.

2013: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2-صفر.

2019-2020: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بالقاهرة 2-1.

2020-2021: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب أفريقي بالدار البيضاء 3-صفر.

2022-2023: التقى الأهلى مع الوداد المغربى وفاز بالقاهرة 2-1 وتعادل في المغرب 1-1 وتوج باللقب.

2023 -2024 : فاز الاهلى بالبطولة بعد التعادل السلبى مع الترجى في رادس والفوز في القاهرة بهدف دون رد.