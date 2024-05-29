شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعود من البرتغال السبت استعدادا لقيادة الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك من البرتغال يوم السبت المقبل، حيث تنتهى الإجازة التي منحها للفريق خلال فترة التوقف الدولى نظرا لارتباط المنتخب بمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وكان جوميز منح فريق الزمالك راحة 5 أيام من التدريبات بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز بثنائية نظيفة مساء الاثنين الماضى ضمن مباريات الأسبوع الـ25 للبطولة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب النادي، استعداداً للقاء سيراميكا المقرر له يوم 14 يونيو المقبل والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 لكأس مصر، والتي كان مقرراً لها يوم غدا الخميس.