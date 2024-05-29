شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سليمان حمد رئيسا لجهاز قطاع كرة اليد بالإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تعيين محمد سليمان حمد رئيسا لجهاز قطاع كرة اليد بالنادى الإسماعيلى، كما قرر مجلس الإدارة تكليفه بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للقطاع.

ويتطلع مجلس الإدارة لتطوير كل الألعاب بما يسهم في إعادتها لمنصات التتويج من جديد، وعبر محمد سليمان عن بالغ سعادته بثقة مجلس الإدارة، مؤكدا أن العمل داخل النادي الإسماعيلي يعد شرفا كبيرا لأى فرد ينتمي إليه.

على جانب آخر قرر عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي، إيقاف محمد حسن لاعب وسط الفريق لأجل غير مسمى وتغريمه 250 ألف جنيه؛ لما بدر منه أمام البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من دورى Nile.

تعادل فريق البنك الأهلي مع الإسماعيلي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بالدوري المصري.