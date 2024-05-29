شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: الدورى ينتهى منتصف أغسطس.. والتجربة البلجيكية الأنسب للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بأنه لابد من الاستفادة من استضافة الاجتماع السنوى لاتحاد الروابط العالمية والعمل على اجتماعات مستمرة لبحث التعاون بينهم من حيث القانون واللائحة حيث نعمل على الأمر منذ سنوات كبيرة.

وأوضح أحمد دياب خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم، قائلا: "خالد رفعت مستشار العلاقات الخارجية كان بيعمل على استضافة القاهرة لاجتماعات اتحاد الروابط العالمية بقاله فترة كبيرة والانضمام إلى اتحاد الروابط العالمية بعد سنة واحدة رغم أن قانون الانضمام يحتاج إلى 4 سنوات".

وأشار أحمد دياب إلى أن بطولة الدورى المصرى الممتاز دورى Nile، سوف تنتهى منتصف شهر أغسطس المقبل رغم جميع المؤجلات.

وتابع أحمد دياب: "الموسم المقبل سوف يكون موسم انتقالى بسبب ضغط المنافسات للأندية والمنتخب الوطنى والنظام الأنسب من وجه نظرى نظام الدورى البلجيكى حيث الأقرب للعدالة فى ظل عدد المباريات القليل ولكن هذا متوقف على موافقة الأندية".