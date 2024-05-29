شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتعاقد مع تامر عادل رئيسا لجهاز كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادى المقاولون العرب مع الدكتور تامرعادل ليصبح رئيسا لجهاز كرة اليد بالنادي، بحضور المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة، وتأتى تلك الخطوة من أجل تطوير منظومة اللعبة في جميع القطاعات من خلال وضع استراتيجية علمية تهدف للارتقاء بالمستوى الفني والمهاري في اللعبة، واللعب فى دورى المحترفين.

كما يشير التعاقد مع تامر عادل إلى عزم مجلس إدارة النادى نحو الصعود بكرة اليد إلى آفاق جديدة مثلما حدث فى الكرة الطائرة والتى وصلت إلى مرحلة المحترفين، وذلك نظرا لما يمتلكه من سجل حافل بالإنجازات والخبرات التى من شأنها تضيف الكثير للعبة كرة اليد بالنادى.

ووقع العقد المهندس كريم رأفت عضو مجلس إدارة النادى والمشرف على النشاط الرياضي، وذلك بحضور علي العسال المشرف العام على النادي.

وفي الخامسة مساء اليوم الأربعاء، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، نظيره الترسانة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وكان المقاولون العرب قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام الداخلية بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي ضمن منافسات الدوري، وتأزم موقف المقاولون العرب في جدول مسابقة الدوري ويحتل المقاولون المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 16 نقطة، بعدما خاض الفريق 23 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 3 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 36.