شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ناديا يشكلون قائمة منتخب مصر لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكل 12 ناديا اخيارات الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لقائمة منتخب مصر لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما 6 و10 يونيو المقبل فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتصدر النادى الأهلى قائمة أكثر الأندية التى تضم لاعبين من صفوفه برصيد 10 لاعبين، بينما جاء الزمالك فى الوصافة برصيد 4 لاعبين، ثم بيراميدز بثلاثة لاعبين بعد انضمام إبراهيم عادل للقائمة.

وجاءت اختيارات حسام حسن من الأندية كالتالى..

الأهلى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أكرم توفيق، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الزمالك: محمد عواد، أحمد فتوح، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر.

بيراميدز: محمد حمدي، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل.

المحترفون: حمدي فتحي "الوكرة القطرى"، محمد صلاح "ليفربول"، محمود حسن تريزيجيه "طرابزون التركى"، مصطفى محمد "نانت الفرنسي"، محمد شريف "الخليج السعودى".

بالإضافة لـ المهدى سليمان "الاتحاد"، أحمد رمضان بيكهام "سيراميكا"، محمد الشامي "المصرى"، أحمد أمين أوفا "إنبى".