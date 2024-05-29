شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف مفاجأة بشأن المرشحين للمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن الأسماء المرشحة من اللاعبين فوق السن لتدعيم صفوف المنتخب الأولمبى خلال مشاركته فى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" فى أغسطس المقبل.

وقال شوبير، فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على راديو أون سبورت إف إم: "محمد صلاح ومصطفى محمد هما أول اسمين يرغب روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي في ضمهما للمنتخب خلال المشاركة في أولمبياد باريس المقبل، كما أن صلاح يرغب بشدة في المشاركة بالأولمبياد لكن القرار ليس بيده وهو ليس ملك نفسه ولكنه قرار ليفربول".

وأكمل: "هل مع قدوم المدرب الجديد لليفربول سيغير فكره، بعدما كان يرفض يورجن كلوب المدرب السابق للريدز، لكن من الصعب أن يضحي بفترة إعداد فريقه وفترة التعارف على المدرب الجديد سلوت لأن هذا عمله وأكل عيشه وحياته".

واسترسل شوبير: "لو اتحاد الكرة أرسل خطابا لاستدعاء محمد صلاح من ليفربول ووافق ناديه سيكون الأمر جيدا لكن لو لم يوافق سيتم غلق الملف".

وأوضح: "الاسم الثاني هو مصطفى محمد المحترف في الدوري الفرنسي وما يسري على صلاح يسري على مصطفى، ولكن الاختلاف أن مهمة مصطفى أسهل بعض الشيء لأن الأولمبياد سيقام في فرنسا ومنتخب الديوك يرغب في الحصول على كل اللاعبين المتاحين للمشاركة في الأولمبياد، كما أن ماكرون رئيس فرنسا يضغط على ريال مدريد لتأخر انضمام كيليان مبابي ومشاركته رفقة منتخب الديوك الأولمبي في الأولمبياد".

واصل: "الاسم الثالث المرشح هناك حديث عن انضمام إمام عاشور وعن أحمد سيد زيزو، ولو لم يتم ضم صلاح سيكون الحديث عن إمام وزيزو وهم 4 أسماء يرغب في ضم ثلاثة منهم، وهناك اسم تردد وهو مصطفى شوبير ولو حدث سيكون قمة الظلم إلى حمزة علاء لأنه من صعد بالمنتخب في الأولمبياد وهو من حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، والأمر ليس به عاطفة".

أضاف: "لو لعب مباريات ودية بحمزة علاء ووجده مهزوزا سيكون حتاما الحديث عن ضم حارس مرمى، وأتحدث بتجرد شديد وأرغب ألا يتذمر أحد من حديثي".