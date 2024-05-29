ميكالي يستقر على الثلاثي فوق السن لأولمبياد باريس 2024

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أماء الثلاثي فوق السن الذين استقر على ضمهم روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس القادمة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “ميكالي استقر على ضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، كما استقر على ضم أحد الثنائي أحمد سيد زيزو أو إمام عاشور”.

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وأضاف: “محمد صلاح يريد أن يشارك مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024، ولكن القرار ليس بيده، إدارة النادي الإنجليزي هي من ستحسم موقفه”.

واختتم: “ميكالي استقر على ضم محمد صلاح ومصطفى محمد بشكل نهائي، وأحمد سيد زيزو سينضم لمنتخب مصر في حالة لم يتم انضمام نجم ليفربول”.

ومن المقرر أن تنطلق أولمبياد باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل، حيث أوقعت القرعة المنتخب المصري الأوليمبي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات إسبانيا والدومنيكان أوزباكستان.