تطورات جديدة بشأن موقف الزنفلي من الرحيل عن الاهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة في موقف محمود الزنفلي من الرحيل عن النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي بيحب الزنفلي ولديه قناعة كبيرة به على الرغم من عدم مشاركته مع الفريق”.

اقرأ أيضًا: الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. ياسر محمود يحلل الحالات التحكيمية الجدلية (خاص)

وأضاف: “بنسبة كبيرة محمود الزنفلي سيكمل في الاهلي، لأنه لاعب ملتزم ومجتهد في التدريبات، كما أنه لا يفتعل أي مشكلة”.

وتابع: “سبب آخر يقرب الزنفلي من الاستمرار في الاهلي هو عدم قناعة كولر بحمزة علاء، وذلك في ظل كثرة إصاباته مع الفريق الأحمر، وخروجه من حسابات المدرب السويسري الفترة الأخيرة”.

واختتم: “مشاركة حمزة علاء في أولمبياد باريس القادمة تعتبر إنقاذ له بعد خروجه من حسابات مارسيل كولر خلال الفترة الماضية”.

وكان النادي الاهلي قد ضم محمود الزنفلي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وذلك بسبب إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.