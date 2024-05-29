شيكابالا يكشف موقفه من عودة إمام عاشور لـ الزمالك

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقفه من عودة إمام عاشور لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال شيكابالا في تصريحات تليفزيونية لقناة “إم بي سي مصر”: “لم أتوقع انضمام إمام عاشور للنادي الاهلي لكونه يعشق الزمالك، وأنا تفاجأت بانتقاله للفريق الأحمر”.

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وأضاف: “لا استطيع أن أقول ما دار بيني وبين إمام عاشور في مباراة نهائي كأس مصر، وفي نهاية الحديث كان يريد الحصول على القميص الخاص بي، ولم يقل لي أنه سينتقل للاهلي ولكني تفاجأت بقراره”.

وتابع: “لا أوافق على عودة إمام عاشور لنادي الزمالك مرة أخرى، وأتمنى عودة جنش للفريق ولا يصح أن نقول أنه يتمنى خسارة فريقه عندما يواجهنا”.

وأكمل: “الزمالك يحتاج إلى ضم سبع أو ثمان صفقات جديدة، وأتمنى بالطبع انضمام رمضان صبحي للفريق الأبيض لكونه أحد المواهب المصرية”.

واختتم: “خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الاهلي هي الأصعب في مسيرتي مع نادي الزمالك”.