حقيقة انتقال صفقة الاهلي المنتظرة لـ برشلونة الإسباني

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة انتقال بغداد بونجاح إلى النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رحيله عن الدوري القطري.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “الدولي الجزائري بغداد بونجاح لديه عرضين سعوديين، واللاعب رغبته الحالية هي الاتجاه إلى الخليج”.

وكانت صحيفة “سبورت” الإسبانية قد كشفت في وقت سابق على أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي لفريق برشلونة الإسباني مهتم بضم الدولي الجزائري بغداد بونجاح للفريق الكتالوني”.

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واختتمت: “بغداد بونجاح لعب تحت قيادة تشافي هيرنانديز في السد القطري، وكان هداف الدوري الموسم الماضي، وسجل 11 هدفًا في الموسم”.

وارتبط اسم الدولي الجزائري بغداد بونجاح بالانتقال إلى النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما حسمت إدارة النادي الاهلي موقفها برحيل أنتوني موديست عن صفوف الفريق الأحمر في فترة الميركاتو الصيفي القادم.

وتسعى إدارة النادي الاهلي لضم مهاجم أجنبي جديد خلال الميركاتو الصيفي القادم ليدعم خط هجوم الفريق الأحمر بجانب وسام أبو علي ومحمود كهربا.