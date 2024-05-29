مفاجآت في تشكيل مصر المتوقع لمباراة بوركينا فاسو

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة بوركينا فاسو، المقرر لها في السادس من يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو الجاري، ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.

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ومن المتوقع أن يأتي تشكيل منتخب مصر لمباراة بوركينا فاسو كالتالي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط، ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

ويأتي منتخب سيراليون في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة، ثم منتخب إثيوبيا في المركز الخامس برصيد نقطة وحيدة، ثم منتخب جيبوتي في المركز السادس من دون نقاط.