تعليق مثير من شوبير على مشاركة نجله في أولمبياد باريس 2024

علق الإعلامي أحمد شوبير على الأنباء المنتشرة مؤخرًا حول انضمام نجله مصطفى إلى المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “سمعت الفترة الأخيرة عن وجود ترشيحات لانضمام مصطفى شوبير إلى المنتخب الاوليمبي في أولمبياد باريس القادمة، وهذا الأمر سيكون فيه ظلم كبير لحمزة علاء”.

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وأضاف: “حمزة علاء هو من صعد بالمنتخب الأوليمبي للمشاركة في أولمبيياد باريس القادمة، وسيكون من الظلم ضم حارس آخر ليشارك في الأولمبياد بدلًا منه”.

وتابع: “البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي استقر على ضم ثلاثة لاعبين وهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، وأحد الثنائي إمام عاشور أو أحمد السيد زيزو في وسط الملعب”.

واختتم: “أحمد سيد زيزو سينضم لمنتخب مصر الأوليمبي للمشاركة في أولمبياد باريس القادمة 2024 حال لم يتم ضم محمد صلاح”.

وأوقعت قرعة أولمبياد باريس منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا والدومنيكان وأوزباكستان.