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شيكابالا يكشف حديثه مع زيزو بشأن التجديد للزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، حديثه مع زيزو بشأن التجديد مع الفارس الأبيض.

وأكد شيكابالا فى تصريحات لقناة عبر قناة "MBC Masr 2": "كنت واثق أن سيناريو انتقال إمام عاشور للأهلي لن يتكرر مع فتوح لأنه متربي فى الزمالك".

وأضاف:" أحمد فتوح أخويا وهو أحرف لاعب في الزمالك ودائما أقول ذلك لأنه لاعب ممتع للجميع".

وواصل: "قدر زيزو أنه يتبني عليه الفريق مش بمزاجه، ولابد من تواجده خلال السنوات المقبلة".

وأتم أسطورة الزمالك:" زيزو مستمر مع نادي الزمالك وقال لي أنا عاوز أجدد".

الجدير بالذكر أن زيزو انضم لنادي الزمالك في موسم 2018/19 قادما من نادي موريرنسي البرتغالي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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