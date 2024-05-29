"أنا عارفه ومضمنوش".. نجم الزمالك السابق يطلب تدخلا سريعا بين حسام حسن وصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

طالب محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بتدخل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لحل أزمة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي مع الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وكان وزير الشباب والرياضة، أعلن انضمام محمد صلاح، لمعسكر منتخب مصر خلال الساعات المقبلة، بعد غيابه عن المعسكر الماضي بسبب عدم الجاهزية.

وقال محمد صلاح في تصريحات على قناة المحور: "أتمنى من أشرف صبحي أن يتدخل أو يدفع أحد المسئولين، لحل الأزمة سريعا بين حسام حسن ومحمد صلاح، خلال المعسكر الحالي للفراعنة".

أضاف نجم الزمالك السابق: "لا أضمن حسام أو إبراهيم، أنا تعاملت معهما وأعرفهما بشكل جيد، لذلك أطالب بحل الأزمة في هدوء، لمصلحة المنتخب الوطني".

وأوضح: "محمد صلاح محترم ويحترم حسام حسن، لذا يجب احترامه، وتقديره بالشكل الأمثل، لأنه ابن مصر، ومصدر فخر للكرة المصرية".

وشهدت الفترة الماضية، بعض التوتر، بين حسام وإبراهيم حسن، ومحمد صلاح، على هامش التصريحات القديمة التي أطلقها التوأم ضد نجم فريق ليفربول.

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