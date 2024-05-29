الرئيس التاريخي للفيفا يتحدث عن.. قوة مصر وصلاح.. وأسعد لحظات حياته بمكالمة الزعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس التاريخي للاتحاد الدولي لكرة القدم سابقا، أن منتخب مصر يملك لاعبين مميزين، على رأسهم بالتأكيد محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

أوضح "بلاتر" خلال تصريحات تلفزيونية عبر الفضائية المصرية، أنه كان سعيد جدا بعمله مع المصريين من خلال تواجده في وقت سابق بمنصب رئيس فيفا، وأن كرة القدم في مصر لا تزال رائعة، مشددا على قوة منتخب مصر الوطني.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي السابق: "سعيد جدا بعملي مع المصريين وأرتبط بصداقاتي معهم، من خلال تواجد أكثر من عضو مصري بفيفا، منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين أبرزهم محمد صلاح".

وأكمل: "أتمنى أن أزور مصر قريبا واعتبر مصر بلدي الثاني وإفريقيا قارتي الثانية وأتمنى أن أنهي حياتي بهذا الشعور كعاشقا لقارة إفريقيا".

وتابع: "أسعد لحظاتي خلال فترة رئاستي للفيفا حينما تلقيت اتصالا من الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، وهو شخصية رائعة، وقدمت له حينها تصورا كبيرا لتطوير كرة القدم في جنوب إفريقيا".

وأردف: "مانديلا كان يعتبرني صديقا له، وتنظيم مونديال 2010 في جنوب إفريقيا كان من أفضل اللحظات في مسيرتي بعدما ساهمنا في تطوير الملاعب هناك ولن أنسى أصدقائي في إفريقيا الذين ساعدوني على النجاح"

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