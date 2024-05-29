"هقول كلام يزعل".. شوبير يكشف مفاجأة بشأن رحيل حارس الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن، مصير محمود الزنفلي حارس مرمى النادي الأهلي، سواء بالرحيل أو الاستمرار في الموسم المقبل.

وكان الأهلي تعاقد مع محمود الزنفلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، من نادي الداخلية، بعدما تعرض محمد الشناوي للإصابة بخلع في الكتف مع المنتخب الوطني.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "فيه ناس كتير، بتسألني عن مصير محمود الزنفلي مع الأهلي، وهل هيمشي ولا مكمل الموسم المقبل، وهديلك مفاجأة مداوية، كولر بيحبه جدا، وشايف أنه ملتزم ومنضبط جدا جدا، وبيتمرن دون مشاكل".

أضاف: "مشهد الزنفلي في نهائي دوري الأبطال، واصطحاب عائلته للملعب، رغم أنه غير مقيد أفريقيا، واحتفاله بشكل مميز، كان عاجب الناس كلها".

وأتم تصريحاته: "هقول كلام هيزعل، هل كولر معندوش قناعة بالحارس حمزة علاء؟ مش عارف، مع أن حمزة لو كان لعب في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كان ظهر بشكل مميز، خصوصا أنه بيلعب بشكل أساسي في المنتخب الأولمبي، وشايف أن الأولمبياد المقبلة، هي الإنقاذ بالنسبة له".

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