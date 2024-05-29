شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يخوض أول تدريباته اليوم باستاد القاهرة استعدادا لبوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريبه الأول فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى في إطار الاستعداد لمباراة بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة مساء يوم 6 يونيو المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تواجد في معسكر مصر الذي انطلق أمس 24 لاعبا وهم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد عواد، مهدي سليمان، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، مصطفى فتحي ، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا، على أن ينضم محمد شريف اليوم، بينما يصل محمد صلاح يوم 1 يونيو المقبل للانضمام للمعسكر.

وأكد الجهاز الفني لـمنتخب مصر الوطني أن التقارير الطبية وراء خروج الرباعي أحمد حجازي ومصطفى شلبي وعمر مرموش وأحمد عبد القادر من قائمة معسكر الفراعنة، فيما كشف سبب استبعاد رمضان صبحي لاعب بيراميدز، وهو صدور قرار بإيقافه مؤقتا من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.