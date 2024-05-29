شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الداخلية يكشف سبب طرد زياد طارق ويؤكد: الحكم قال لى بنطبق قانون جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عيد مرازيق المدير الفنى لفريق الداخلية، عن سبب طرد لاعب فريقه زياد طارق، خلال مباراته أمام نظيره زد فى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والتى انتهت بفوز زد بهدفين لهدف، فى اللقاء الذى انتهى أشواطه الأصلية بنتيجة 1-1، ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافى الذى حسمه زد لصالحه.

وقال عيد مرازيق خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "الحكم محمد عبد العليم سبب كبير فى خسارتنا أمام زد أمس، زياد طارق لم يتطاول على الحكم أو يقوم بأى فعل مشين أو أى تعبير من الإساس، وكل ما قام به هو الاحتفال بعد هدفه فى مرمى زد أمام الكاميرا، لذلك قرر الحكم طرده دون أى مقدمات ودى غريبة جدًا".

وأشار المدير الفنى للداخلية: "لن أتحدث عن التحكيم ولكن الطرد ده آثر علينا سلبًا بالفعل، مباراة زد والداخلية هامة وفاصلة للفريقين فى مشوار كأس مصر، فكان من الطبيعى أن يتم إسناد المباراة لحكم دولى مميز وليس وجها جديدا، واستفسرت من الحكم عن سبب الطرد الغريب بعد احتفال اللاعب، وقال لى ده قانون جديد".

وأردف مرازيق: "طول عمرنا بتتفرج على الدورى الإنجليزى وغيره من الدوريات الكبرى، مشوفناش حالة الطرد الغريبة دى غير امبارح بس فى مصر، الحكم تسبب فى استكمال الداخلية 30 دقيقة من عمر المباراة دون زياد طارق، ومن ثم إعطاء 7 دقائق وقت بدل ضائع وهذا أيضًا وقت مبالغ فيه".