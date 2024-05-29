شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع لجنة المسابقات باتحاد الكاراتيه بعد أزمة ستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الكاراتيه موعد التحقيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد، بعد الأزمة التي شهدتها بطولة البراعم التي أقيمت بإستاد القاهرة خلال الأيام الماضية.

وكانت بطولة البراعم للفئة العمرية 10 و 11 و 12 سنة، شهدت تكدس غير طبيعى، وأزمات بسبب عدم خوض المنافسات لوقت متأخر بسبب كثرة الموازين خلال اليوم الواحد، وبعد عدة شكاوى من أولياء الأمور تم اتخاذ قرار بتحويل لجنة المسابقات بالاتحاد إلى التحقيق.

وكشف مصدر في اتحاد الكاراتيه أنه من المقرر أن يتم التحقيق مع اللجنة بعد انتهاء بطولة الجمهورية لفئة 16 سنة المقرر أن تختتم الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة.

وأضاف المصدر أن الدكتور محمد الدهراوى رئيس الاتحاد، أعرب عن استيائه الشديد من أحداث بطولة البراعم، وحرص على متابعة كافة تفاصيل الأزمة عن قرب رغم تواجده رفقة المنتخب في بطولة المغرب مما منعه من التواجد ببطولة البراعم.



