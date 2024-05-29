شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح مديراً فنياً لفريق لافيينا فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى لافيينا ، تجديد الثقة في أحمد صلاح المدير الفني لقيادة الفريق الموسم المقبل بدورى المحترفين، مع منحه كافة الصلاحيات فى اختيار الجهاز المعاون له.

جاء القرار بإجماع مجلس الإدارة ولجنة الكرة فى النادي التى أكدت ثقتها الكاملة فى قـدرة المدير الفني الحالي على تحقيق آمال وطموحات المجلس فى الفترة القادمة والصعـود بالفريق للدورى الممتاز.



لافيينا

وخرج فريق لافيينا من بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام فريق سموحة بهدف مقابل للاشىء، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات دور الـ32 لكأس مصر.

أحرز هدف سموحة حسام حسن مهاجم سموحه في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، ليتأهل الفريق السكندرى لدور الـ16 من البطولة.