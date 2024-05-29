محمد الشناوى يقترب من العودة لحراسة عرين الأهلى بعد استئناف الدورى

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القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد الشناوي قائد الأهلي من العودة للمشاركة في المباريات مع فريقه بعد انتهاء فترة الأجندة الدولية واستئناف مباريات الدوري بعد معسكر منتخب مصر الحالي.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عودة محمد الشناوي لحراسة العرين، على أن يحسم الموقف بينه وبين مصطفى شوبير سواء بالتدوير في مركز حراسة المرمى بمشاركة الحارسين سويا أو مشاركة القائد في مباريات الدوري وشوبير في مباريات كأس مصر، أوالعودة للنظام القديم بالاعتماد على حارس مرمى وحيد ورفض سياسة الدور في حراسة المرمى.

وأكد كولر في تصريحات صحفية سابقة أنه سيقوم بتقييم موقف الشناوي من العودة لحراسة مرمى الأهلي عقب انتهاء معسكر منتخب مصر الحالي، واتخاذ القرار المناسب في الفترة القادمة فيما يخص مركز حراسة المرمى بالقلعة الحمراء.

ونجح فريق الكرة بالنادي الأهلي فى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي ليضع قارة أفريقيا تحت السيطرة الحمراء، بعدما أصبح الأكثر تتويجاً بالبطولة على مدار التاريخ.

1982: فاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، و1-1 في كوماسي.

1987: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- صفر.

2001: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في بريتوريا، وفاز بالقاهرة 3-صفر.

2005: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.

2006: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1-صفر.

2008: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على القطن الكاميروني 2-صفر بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا.

2012: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في رادس 2-1.

2013: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2-صفر.

2019-2020: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بالقاهرة 2-1.

2020-2021: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب أفريقي بالدار البيضاء 3-صفر.

2022-2023: التقى الأهلى مع الوداد المغربى وفاز بالقاهرة 2-1 وتعادل في المغرب 1-1 وتوج باللقب.

2023 -2024 : فاز الاهلى بالبطولة بعد التعادل السلبى مع الترجى في رادس والفوز في القاهرة بهدف دون رد.