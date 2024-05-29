شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شكرى يعود اليوم من ألمانيا بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد شكري الظهير الأيسر الدولي لنادي سيراميكا اليوم الأربعاء، من ألمانيا بعد بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي بنجاح، تحت إشراف دكتور كريستيان وولف، أحد كبار المتخصصين في هذا النوع من الجراحات.

ويبدأ محمد شكرى البرنامج التأهيلي، استعداداً للعودة إلى التدريبات الجماعية لفريق سيراميكا في المرحلة المقبلة.

وشارك محمد شكري في 21 مباراة مع سيراميكا خلال الموسم الحالي، بواقع 16 مباراة في الدوري العام، ومباراتين في كأس السوبر للأندية الأبطال، و3 مباريات في كأس الرابطة، وساهم الظهير الأيسر الدولي في 5 أهداف مع سيراميكا ، أحرز هدفين وصنع 3 أهداف.

ومن جانب آخر، تأهل فريق سيراميكا إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على مكادى بهدف دون في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وسجل فيڤور أكيم لاعب سيراميكا هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 12 من عمر المباراة بعد استلامه عرضية متقنة من زميله أيبوكا سددها بقوة في شباك حارس مكادى، ومن المنتظر أن يواجه سيراميكا فى الدور المقبل الفائز من مواجهة زد والداخلية.